Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : petite détente, malgré la hausse des indices boursiers Cercle Finance • 28/09/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Séance idéale pour les investisseurs puisque les actions rebondissent spectaculairement tandis que les taux longs se détendent (ce qui dope la valeur des bons du Trésor -défensifs- dans les portefeuilles). Le calendrier était vierge de toute publications 'macro' et le seul point d'intérêt -trop tardif- sera une intervention de Christine Lagarde devant le Parlement européen. Nos OAT continuent de s'apprécier malgré un programme d'émissions de 260MdsE en 2020 et en 2021 (même montant, malgré des déficits anticipés en nette baisse de 195MdsE en 2020 vers 153MdsE l'an prochain): les OAT 2030 affichent -1Pt vers -0,254% et flirtent avec leurs planchers annuels. Les Bunds se détendent de -0,5Pt vers -0,5300% et les écarts sont plus marqués au 'Sud' avec -2,3Pts sur les BTP italiens à -0,875% tandis que les Bonos espagnols imitent nos OAT avec -1Pt à 0,243%. Outre-Manche, les Gilts se dégradent symétriquement de +1Pt alors que Bruxelles annonce que les dernières propositions britanniques post-Brexit restent très éloignées de ce qui est acceptable. Enfin, la stagnation se poursuit sur les T-Bonds US qui décalent symboliquement de +0,3Pts de base à 0,662%, nullement affectés par la concurrence des indices US qui grimpent de +1,5% à +1,8%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.