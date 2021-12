Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: petite détente aux US et hausse symétrique en Europe information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 18:30









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires consolident alors que le 'risk-on' a pris de l'ampleur ces derniers jours, avec une forte accélération haussière du CAC40 qui a doublé ses gains au cours de la dernière heure de cotations.



Nos OAT voient leur rendement se tendre de +2Pts vers 0,08%, les Bunds de +1,5Pt vers 0,2880%, ainsi qu'en Espagne avec des Bonos à 0,464%.

L'Italie dont la croissance (+6%) demeure plus forte que chez ses voisins (sauf la France) creuse cependant se déficits (Mario Draghi déclare 'qu'il a fait le job' pour soutenir l'activité) et les BTP se dégradent de +4Pts vers 1,0560%.



Aux Etats-Unis, légère embellie des T-Bonds qui avaient fortement corrigé la veille (+7Pts de base) se détendent de -2Pts vers 1,467%.

Les 'chiffres du jour' ont peu affecté le '10 ans' US: la dernière estimation du PIB de 3ème trimestre est révisée de +2,1 à +2,3% comme prévu par le Département du Commerce, l'inflation est revue de +5,9% à +6%.

Les ventes de logements anciens reculent de -2% mais les prix médians grimpent de +13,9% à 353.900$, les stocks existants sont en recul de -9,8% sur 1 an.

Le nombre d'offres de nouveaux jobs augmente de +1 million à près de 11Mns, un record.

Le sentiment des consommateurs (baromètre du du Conference Board) s'améliore de +4,8Pts 115,8, mieux que prévu.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' reculent encore avec +2,4Pts de base, vers 0,898%.







