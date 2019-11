Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : petite détente, appétit pour le risque dévorant aux US Cercle Finance • 15/11/2019 à 19:10









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires terminent la semaine sur une note marginalement positive: l'embellie est cette fois générale (sauf au Royaume Uni où les Gilts affichent +1,5Pt à 0,726%) sur les dettes souveraines du Nord comme du Sud de l'Europe. Le gain est marginal sur nos OAT (-0,7Pt à -0,025%), les Bunds restent quasi stables (autour de -0,34%), la détente est plus marquée sur les 'Bonos' (-2,5Pts à 0,44%) et la débâcle semble enrayée sur les BTP italiens avec -12,5Pts à 1,316%. La pluie de records sur les indices US, un appétit pour le risque qui tend vers l'infini (le 'VIX' sous les 12,3 désormais, au plus bas de l'année) font de l'ombre aux T-Bonds qui se dégradent de +1,2Pt à 1,827%. Difficile d'établir le moindre lien avec les chiffres du jour (qui plaident plutôt pour une détente des rendements): les ventes de détail US ressortent en hausse de +0,3% au mois d'octobre. C'est un peu mieux que les +0,2% attendus, mais hors ventes automobiles, la progression n'atteint que +0,2% au lieu des +0,4% anticipés. Ces données sont ambiguës, d'autant que l'inflation sous-jacente ressort faible à +1,3% alors que d'autres modes de calcul donnent un 'CPI core' à 2%. L'indice d'activité 'Empire State' de la FED de New York recule vers +2,9 contre +5 anticipé, après un score de +4 au mois d'octobre. La production industrielle américaine chute de -0,8% au lieu de -0,5% au mois d'octobre (plus forte baisse en 17 mois), le taux d'utilisation des machines baisse également, en parallèle avec le repli de l'indice Empire State de la FED de New York.

