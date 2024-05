Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : petite dégradation après séance d'euphorie du 15 mai information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Après une très belle séance mercredi (la meilleure depuis le 31 janvier, donc la seconde la plus positive de l'année), quelques 'ajustements s'opèrent.



Le prétextes justifiant la détente survenue la veille restent bien subjectifs : le 'CPI' américain a été jugé 'moins pire que ce qui aurait pu se produire' (37ème mois d'inflation à plus de 3%) et l'Europe revoit à la baisse ses prévision d'inflation (alors que bien peu d'éléments plaident pour une embellie d'ici la fin du 1er semestre).



Aux Etats Unis, les prix à l'import ont grimpé de +0,9% le mois dernier après une hausse de 0,6% en mars. Il s'agit de leur plus forte augmentation depuis mars 2022... un score très éloigné des 0,2% attendus: il serait surprenant que l'Europe échappe aux mêmes tendances au renchérissement des imports.

Les prix des produits pétroliers importés ont augmenté de 2,4% en avril après un bond de 5,4% en mars, mais la hausse concerne aussi les matériaux industriels (+2,7%) et les produits alimentaires agricoles (+2,2%).



Les rendements se stabilisent ce jeudi, nos OAT et les Bunds affichent +1,5Pts (contre -11Pts la veille) à 2,458% et 2,957% respectivement.



Aux Etats Unis, les T-Bonds à 10 ans se retendent de +2Pts à 4,373%, le '2 ans' de +5Pts à 4,784%.



La dégradation des 'T-Bonds' s'est légèrement amplifiée après la parution d'un rebond de 5,7% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en avril par rapport au mois précédent, à 1.360.000 en rythme annualisé, après un recul de 16,8% en mars.

Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont en revanche diminué de -3% à 1.440.000 le mois dernier.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont contractées de -10.000 à 222.000, un score qui induit une situation de 'plein emploi' qui pourrait pousser à la hausse les salaires.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.