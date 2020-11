Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : pertes initiales largement comblées, détente sur BTP Cercle Finance • 16/11/2020 à 19:24









(CercleFinance.com) - Contrairement au scénario de lundi dernier qui avait vu les indices boursiers s'enflammer et les marchés obligataires décrocher de façon assez brutale, cette séance de lundi, placée une nouvelle fois sous le signe de résultats vaccinaux prometteurs (la semaine dernière, c'était une annonce de Pfizer) se solde par une quasi stagnation des bons du Trésor (après une brève phase de tension initiale). Le T-Bonds US étaient quasi inchangés à mi-séance (+1Pt de base symbolique vers 01,905%), un statu quo parfait régnait sur les Bunds (à -0,546%) et nos OAT se détendaient même de 0,5Pt à -0,312%. Ce lundi 16, 2 heures avant l'ouverture de Wall Street, Moderna annonce à son tour l'entame des tests de 'phase 3' d'un vaccin réputé avoir 94,5% d'efficacité (information confirmée par le PDG de Moderna R.Bancel lors d'une interview sur CNBC) et qui plus est, stable à une température de 5° (celle que procure un banal frigo ménager). Mais il subsiste des inconnues comme le niveau de protection réel après injection, la durée de la protection, la nécessité ou non d'un rappel. Cela fait beaucoup d'inconnues sur lesquelles les marchés glissent très vite, dans leur empressement de passer en 'full risk on' et de tourner la page du Covid. L'appétit pour le risque profite aux dettes souveraines du 'Sud' avec des BTP italiens à -2Pts (0,615%) qui ont failli accrocher un record de 0,600% tandis que les Bonos espagnols se détendaient de -1,5Pt à 0,099% (sous le seuil symbolique de 0,1%). Peu de mouvement sur les Gilts outre-Manche (+0,8Pt à 0,348%) alors que les pourparlers commerciaux avec Bruxelles se poursuivent, au-delà du délai initial du 15 novembre.

