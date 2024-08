Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: pertes de jeudi effacées après la prestation de Powell information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires étaient prudemment en légère hausse avant le discours de Jerome Powell (depuis Jackson Hole, dans le Wyoming) ... mais les gains se sont accélérés au fil des minutes dès le début de son intervention.

Le rendement des Treasuries à 10 ans se contractait de -2Pts vers 15H55 (vers 3,84%) et le repli s'est accentué à -4,6Pts, autour des 3,813% (-7Pts en hebdo), le '2 ans' efface carrément -8Pts vers 3,9300 (soit -12Pts en hebdo), mais cela ne fait que compenser la dégradation de jeudi soir.



Un discours 'accommodant' était attendu, et il l'a été : selon les commentaires du patron de la FED, 'le temps est venu d'ajuster la politique monétaire restrictive menée aux Etats-Unis depuis plus de 2 ans maintenant que l'inflation reflue et que le marché de l'emploi ralentit'.



Il plaide pour 'une approche plus accommodante de la part de la banque centrale américaine, en adaptant de manière appropriée notre politique restrictive; il y a de bonnes raisons de penser que l'économie peut revenir à un taux d'inflation de 2% tout en conservant un marché du travail solide'.



Il est resté délibérément vague sur l'ampleur de l'assouplissement monétaire à venir (notamment une baisse de -50Pts le 18 septembre, ce qui serait un geste 'fort') mais Wall Street table bien sur -75Pts d'ici fin 2024.



Peu avant d'écouter le discours de J.Powell, les investisseurs avaient découvert le chiffre des permis de construire en juillet : ils se sont légèrement tassés à 1,406 million en rythme annuel aux Etats-Unis (mais moins que prévu puisque le consensus tablait sur 1,396 million, après 1,454 million en juin).



En Europe, la BCE rappelle qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux, la conjoncture ne le justifie pas: le Bund se détend de -2Pts à 2,22140%, nos OAT de -2,3Pts vers 2,9300% (soit -5,3Pts en hebdo), les BTP de -5Pts vers 3,5660%.



Enfin, outre-Manche, les Gilts qui avaient commencé par refranchir la barre des 4% ce matin, se détente de -1,5Pt ce soir vers 3,9875%.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.