Taux : pas de rebond des Bund/OAT/BTP malgré médiocres PMI information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 18:12

(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sur un timide rebond des marchés obligataires, ce qui rend un tout petit peu moins négatif le bilan hebdo aux Etats Unis, et les écarts à la hausse sont millimétriques pour les bons du Trésor en Euro qui en terminent au plus bas, au dixième près.



Les T-Bonds US effacent 4Pts à 4,445% mais leur rendement se maintient au-delà du précédent 'pic' inscrit à 4,36%, soit une progression de +11Pts sur la semaine.

En Europe, Bunds et OAT se détendent à la marge de -1 à -0,5Pt à 2,738% et 3,28,7% respectivement, les BTP italiens continuent de se dégrader avec +3,8Pts à 3,588%, soit +12Pts hebdo, la pire marque depuis fin février.



les PMI -plutôt médiocres en Europe- n'ont pas contribué à remotiver les acheteurs : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale s'est établi à 47,1 en septembre après 46,7 le mois précédent, signalant ainsi une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé.

La dégradation dans le secteur des 'services' se poursuit pour le 4ème mois consécutif et cela semble augurer d'une récession que les marchés refusent d'envisager, se rangeant aux anticipations optimistes de la BCE.



Le PMI composite HCOB de l'activité globale en France n'est pas plus brillant: il a fortement reculé en septembre en estimation flash, se contractant de 46 en août vers 43,5, et signalant ainsi la plus forte contraction du secteur privé depuis novembre 2020.



La Banque du Japon a laissé ses taux inchangés et maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, démentant les spéculations qui laissaient planer un durcissement pour contrecarrer la faiblesse du Yen (qui s'enfonce vers 148,4 face au $, et teste ses plus bas depuis 1 an (150/$).

Le rendement du '10 ans' nippon s'est détendu de -1,6Pt à 0,73%, ce qui représente une baisse de -2,5%.



Les investisseurs vont aborder le weekend avec une nouvelle source d'inquiétude qui réside dans l'évolution de la courbe des taux américains, qui voit le rendement des bons du Trésor à dix ans désormais évoluer à 4,50%... alors que Wall Street espérait que Jerome Powell saurait trouver les mots pour déclencher une détente vers les 4%.



Certains observateurs font remarquer qu'il s'agit d'un plus haut depuis octobre 2007, c'est-à-dire précisément le moment choisi par le S&P 500 pour inscrire un pic historique, un an avant la crise Lehman Brothers.