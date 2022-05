Taux : nouvelle tension avec productivité US coup de massue information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 18:25

(CercleFinance.com) - Les portes de saloon ne battent pas à toute volée que sur les indices boursiers à Wall Street (le Nasdaq gagnait +3,2% mercredi soir, il en perd 5% à la mi-séance ce jeudi même (+4,4% puis -5% en 4 heures de cotations prises en continue)

Et le double contrepied s'observe également sur les T-Bonds: ils sont passés de 2,98% à 2,90% puis 3,095% ce soir, nouveau record annuel, nouveau record depuis l'automne 2018.

Le '30 ans' s'envole vers 3,1%, le '20 ans' vers 3,40%... et le '7 ans' caracole vers 3,115% (inversion confirmée par rapport au '2032').





Ils apparait manifesté que les marchés ont salué de façon un peu débridée (et incohérente ?) l'affirmation que la FED n'ira pas au-delà d'une hausse d'un demi-point du principal taux d'intérêt, quel que soit le contexte inflationniste, alors que certains collègues de Jerome Powell avaient évoqué et soutenaient une 'stratégie choc' de +75Pts de base.



Autre évolution de la politique monétaire, la banque centrale américaine a indiqué qu'elle commencerait à réduire à partir du mois prochain de -47,5Mds$/mois la taille de son gigantesque bilan, avant de passer à -90Mds$, soit 1% de l'encours, qui se monte aujourd'hui à près de 9.000 milliards de dollars.



La volatilité ne se cantonne pas aux bonds du Trésor américain: le

contrepied est également spectaculaire sur nos OAT (passé de -9Pts à +7,5Pts à 1,58%) et de -7Pts sur les Bunds à +7Pts à 1,0500%.

Plus au Sud, les BTP italiens sont passés en quelques heures de 2,825% à un nouveau record annuel de 3,04%, soit +10Pts par rapport à mercredi: le spread avec les Bunds se creuse à +200Pts, cela commence à sentir le roussi: une étape psychologique est franchie, la BCE va devoir réagir.



Outre-Manche, les Gilts sont les seuls à finir 'dans le vert', sur une légère détente de -1Pt à 1,963% après la décision sans surprise de la décision de la Banque d'Angleterre de relever son taux directeur de 0,75 à 1,00% (elle aussi prise en tenaille entre une inflation galopante et des perspectives d'activité dégradées). Mais les commentaires de la BoE ce midi ont inquiété les cambistes car elle ne sait plus comment concilier lutte contre l'inflation et son objectif de ne pas étrangler la croissance. La Livre dégringole de -2% face au Dollar vers 1,237.



Sur le front 'macro', il y avait au programme les chiffres de la production industrielle en Allemagne et c'est un recul de -4,7%.



Mais une 'stat' éclipse toutes les autres, tellement elle apparaît hors norme (et sans précédent) : la productivité non-agricole américaine a plongé de -7,5% aux Etats-Unis au premier trimestre 2022 en rythme annualis (contre -1,4% pour le PIB, et les valeurs sont souvent assez proches), selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, une chute 3 fois plus importante que celle attendue en moyenne par les économistes (-2,4%).



Ce plongeon traduit une baisse de 2,4% de la production alors même que le nombre d'heures travaillées a augmenté de 5,5%. Combiné à une progression de 3,2% du salaire horaire, il entraine une envolée de 11,6% des coûts unitaires salariaux.