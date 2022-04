Taux: nouvelle semaine de tensions historiques (+25 à 33Pts) information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - C'est la seconde pire semaine de l'année consécutive sur les marchés de taux (et termes d'écarts, c'est bien la pire, mais l'impact psychologique était plus marqué fin mars).



La poussée haussière n'en finit plus avec +5Pts sur nos OAT à 1,2700% (soit +25Pts sur la semaine écoulée), +2Pts sur les Bunds à 0,700% et +6Pts sur les T-Bonds à 2,71% (+32Pts en hebdo).



Pour mémoire, l'OAT 2032 était à 0,35% le 1er mars et 0,45% le 7 mars quand les actions étaient au plus bas (CAC40 à 5.800Pts).

Plus au Sud, le rendement des BTP italiens se dégrade de +3Pts à 2,37%, même écart outre-Manche avec +3Pts à 1,7600%.



A noter que plus aucune émission obligataire 'high yield' n'a eu lieu en Europe depuis 56 jours.



La tension des taux longs US se poursuit également avec +5Pts à 2,705%, soit +32Pts sur la semaine écoulée.

Selon la FED, l'économie américaine serait assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide (les demandes d'indemnité chômage sont au plus bas aux Etats Unis depuis 53 ans): les hausses de taux vont s'accélérer et le 'bilan' (l'encours d'instruments obligataires) va être réduit de presque 100Mds$ par mois... aussi vite qu'au 4ème trimestre 2018.

L'assèchement des liquidités est bien plus redoutable pour les marchés qu'un loyer de l'argent plus élevé.

Aux Etats Unis, les émissions obligataires des municipalités -souvent mal notées- ont connu leur pire trimestre depuis 1980.



Sur le front statistique, un chiffre mineur ce vendredi : les stocks des grossistes ont progressé de 2,5% en février en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,2% le mois précédent.