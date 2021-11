Taux : nouvelle phase de nette détente, novembre 100% 'bull'

(CercleFinance.com) - L'euphorie conjointe des marchés de taux, des 'cryptos', des indices boursiers ne semble pas connaître de fin depuis le 21 octobre (si ce n'est une clôture sur un repli de -0,06% du CAC40... in-extremis).

Nos OAT ont en tout cas connu une belle séance avec une détente de -5,6Pts à 0,044%, qui n'a rien à envier à celle des Bunds (-5,5Pts à -0,302%).

Plus au Sud, c'est également du -5Pts sur les Bonos à 0,3800% et sur les BTP italiens à 0,837%.

Le FMI a relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut français pour cette année, à 6,75% contre 6,3% précédemment mais il abaisse légèrement sa prévision de croissance pour 2022, à 3,7% contre 3,9% auparavant.

La balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de 6,78 milliards d'euros au titre de septembre 2021, à comparer à un déficit de 6,65 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes... nouvelle désillusion sans aucun impact sur nos OAT.

Outre-Atlantique, il y avait un chiffre concernant -indirectement- l'inflation: selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en octobre par rapport au mois précédent, progression globalement conforme au consensus, dont une hausse de 0,4% hors alimentation, énergie et négoce.

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en octobre à 8,6% en données brutes et à 6,2% hors alimentation, énergie et négoce, après des hausses annuelles de respectivement 8,6% et 5,9% au mois de septembre.

Les commentateurs évoquent des chiffres 'conformes aux attentes' et il en résulte une spectaculaire baisse des taux longs US avec -7Pts sur les T-Bonds vers 1,425%, le palier des 1,4600% (plancher du 3/10 et 5/11) étant de nouveau enfoncé, le rendement du jour est le plus bas depuis le 23 septembre.