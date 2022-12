Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: nouvelle mauvaise journée après hausse taux BoJ à 0,5% information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 19:01









(CercleFinance.com) - C'est une nouvelle mauvais journée qui s'achève pour les marchés obligataires européens mais aussi américains, et une fois n'est pas coutume, japonais avec une décision très inattendue de la BoJ qui a douché la bourse de Tokyo ce matin (-2,5%).



Les T-Bonds américains se dégradent de +11Pts vers 3,694% malgré des dernières statistiques ayant trait au secteur immobilier américain qui ressortent une fois de plus en recul.



Le Département du Commerce a fait état d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.427.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois un peu supérieur aux attentes des économistes.

Surtout, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont dévissé de -11,2% à 1.342.000 en rythme annualisé en novembre, manquant ainsi largement le consensus de marché



La dégradation se poursuit également outre-Manche avec des Gilts qui voient leur rendement flamber de +12Pts vers 3,63% (3,69% au plus haut, soit +65Pts en 10 jours).

Dans l'Eurozone, le rendement de nos OAT remonte de +11Pts à 2,827%, le Bund allemand rebondit de +10Pts à 2,296%, les BTP italiens se retendent de +10Pts également à 4,474% (soit +165Pts de 'spread' par rapport à la référence Bund).

Les marchés nippons ont été douchés ce matin par l'annonce surprise de la BoJ d'élargir la fourchette de son taux directeur à 0,50% contre 0,25% précédemment (le '10 ans japonais à bondi de 0,25 vers 0,42%).







