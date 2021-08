Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nouvelle -forte- embellie sur T-Bonds, -6 vers 1,237% information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires connaissent une embellie qui coïncide avec une consolidation des indices boursiers (après 9 séances de hausse sur 10), et peut être une amorce de 'risk off' liée à de possibles nouveaux impacts économique de la crise sanitaire. Les T-Bonds effacent 6Pts de rendement, de 1,297 vers 1,237% (et même 1,223% au plus bas) alors que l'indice Empire State dévisse de plus de 25Pts, de 43 vers 18,3: l'activité manufacturière dans la région de New York décélère donc fortement en août. Ce n'est pas un chiffre très significatif et les investisseurs se montrent en fait plus réactifs aux données provenant de Chine. En effet, 'les ventes au détail(YoY) pour le mois de juillet ressortent à 8,5% contre un consensus de 10,9%.La Production industrielle(Indice YoY) pour le mois de juillet affiche 6,4% contre 7,9% attendu', souligne-t-on chez Kiplink. 'Néanmoins, il est peu probable que Pékin adopte une politique favorisant la croissance et stimule l'économie, d'autant plus que le gouvernement suppose que la nouvelle propagation du virus pourra être contenue d'ici la fin août', prévient Commerzbank. Wall Street scrutera avec attention les chiffres des ventes de détail, de production industrielle et de construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board ces prochains jours. De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'estimation rapide de la croissance dans la zone euro pour le deuxième trimestre, mardi, puis aux dernières données d'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, mercredi. En Europe, nos OAT stagnent vers -0,125%, les Bunds effacent 1Pt symbolique à -0,47%. Les Gilts UK ne profitent même pas de l'embellie des T-Bonds et stagnent vers 0,575%. Stagnation complète des Bonos espagnols à 0,222%, petit écart de -0,5Pt pour les BTP italiens à 0,558%.

