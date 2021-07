Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux :nouvelle détente, Powell rassure concernant l'inflation Cercle Finance • 14/07/2021 à 19:42









(CercleFinance.com) - Belle journée sur les marchés obligataires qui continuent de s'améliorer malgré des faisceaux concordants de prémices inflationnistes. En Europe, la détente observée ce mercredi peut s'expliquer par une baisse de -1% de la production industrielle CVS dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, en rythme séquentiel, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de 0,6% et 0,5% respectivement en avril. Dans la zone euro, la production a diminué de 2,3% pour les biens de consommation non durables, 1,9% pour l'énergie, 1,6% pour les biens d'investissement et 0,2% pour les biens intermédiaires, mais a augmenté de 1,6% pour les biens de consommation durables. Nos OAT efface -1,5Pt à 0,015% (ça fait, -50% !), les Bunds également à -0,325%. Le recul est de -2,5Pts sur les Bonos à 0,3020% mais les BTP italiens se contente de -0,5Pt à 0,709%. Aux Etats Unis, la tente des taux vers 1,365% semble anachronique vu la hausse de +1% des prix à la production aux Etats-Unis (en séquentiel) dont une hausse de 0,5% hors alimentation, énergie et négoce, des progressions supérieures aux attentes des économistes. Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en juin à 7,3% en données brutes et à 5,5% hors alimentation, énergie et négoce, en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 6,6% et 5,3% en mai. Tout comme la veille, les marchés obligataires font preuve d'un remarquable sang froid, voir de sérénité puisque les T-Bonds US restent parfaitement stables à 1,3600% (même score la veille à la même heure). Mais Jerome Powell s'est empressé de relativiser l'importance de cette hausse : il se dit convaincu que ce n'est qu'une poussée très passagère, due à des facteurs de pénurie très ponctuels (loisirs, semi-conducteurs, bois de charpente...) tandis que l'économie US a encore besoin d'un fort soutien monétaire avec des millions d'emplois à recréer. Enfin, Outre-Manche, les Gilts finissent stables à 0,633%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.