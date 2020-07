Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nouvelle détente en Europe, T-Bond US figé, Or à 1940$ Cercle Finance • 27/07/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - Nette détente des taux ce lundi en Europe, et du Nord au Sud... une embellie obligataire sans rapport avec la dégradation des indices boursiers qui s'effritent marginalement (le CAC40 en termine sur un repli de -0,34% avec seulement 2,53MdsE échangés, donc pas de transferts massifs en vue). Le bon indice IFO ressorti à 90,5 (bien au-dessus du consensus de 88) n'a provoqué qu'un éphémère coup de chapeau en début de matinée et n'a pas pesé sur les Bunds qui ont continué de se détendre (-4,5Pts vers -0,49%) et nos OAT s'alignent sur le '10 ans' allemand (à -0,188%). Belle journée également pour les BTP italiens dont le rendement rechute près la barre symbolique des 1% (-3Pts à 1,048%) puis les Bonos espagnols (-3,5Pts de base à 0,338%). Outre Atlantique, stabilité totale des T-Bonds US à 0,585/0,588% un hausse sensible des commandes de bien durables en juin aux Etats Unis : elles grimpent de +7,3% au lieu de +7,00% anticipé à la suite d'une forte hausse de la part du secteur automobile US, ce qui contrebalance l'arrêt presque complet des commandes de Boeing. Hors secteur 'transport' (constructeurs de véhicules particuliers et avionneurs), les commandes de biens durables ont progressé de +3,3%. La baisse de rendement des dettes souveraines européennes, la faiblesse du $ (-0,8% face à l'Euro), dopent l'once d'or qui s'envole de +3% vers un nouveau record absolu de 1.941$/Oz... et l'argent n'est pas en reste avec un bond de +7% à 24,5$, un zénith depuis fin août 2013.

