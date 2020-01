Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nouvelle dégradation en zone Euro, résilience aux USA Cercle Finance • 14/01/2020 à 19:00









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de consolidation sur les marchés obligataires européens alors que les actions semblent à l'arrêt et que l'appétit pour le risque se calme. Nos OAT se tendent cependant de +3,2Pts vers 0,08% et les Bunds affichent +2,5Pts à -0,205%. Plus haut Sud, +3,2Pts également sur les 'Bonos' à 0,477% et la performance est bien pire sur les BTP italiens avec +6,2Pts à 1,394%. Peu de volatilité en revanche sur les T-Bonds qui font mieux que résister avec une légère détente de -0,5Pts à 1,823%. Les opérateurs peuvent en effet se rassurer au sujet de l'inflation aux États-Unis: les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données du Département du Travail, lesquelles sont proches des anticipations. Ca passe donc pour décembre mais une accélération pourrait contraindre la Réserve fédérale à reprendre son processus de resserrement monétaire (le sujet avait été évoqué par Eric Rosengren la veille).

