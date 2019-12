Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nouvelle dégradation en Europe, embellie sur T-BondsUS Cercle Finance • 19/12/2019 à 19:13









(CercleFinance.com) - A l'image des indices boursiers, on assiste à une quasi stabilité des OAT vers 0,06% (-0,5Pt de base) ou des Bunds vers -0,245%. Plus au Sud, le rendement des 'bonos' espagnols se dégrade de -1,5ts à 0,44% et celui des BTP italiens de +4,5Pts à 1,39%. Peu de mouvement sur les 'Gilts' qui limitent la casse avec +1Pt à 0,786% (tout comme la veille). Les T-Bonds US reprennent en revanche un peu d'altitude avec une détente de -2,5Pts à 1,900%. Côté chiffre l'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 0,3 sur le mois en cours, contre 10,4 en novembre (contre 9 attendu), marquant ainsi un gros coup d'arrêt de la croissance de l'activité manufacturière locale. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 234.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 18.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé). Les analystes tablaient pour leur part sur une baisse plus importante, à 225.000 inscriptions. L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board s'est montré atone le mois dernier, à 111,6, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,1% (après une baisse de 0,2% en octobre, révisée -0,1% initialement).

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.