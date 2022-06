Taux : nouvelle débâcle en Europe, pires scores depuis 8 ans information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 17:29

(CercleFinance.com) - Très mauvaise journée sur le front obligataire dans l'Eurozone, avec des taux longs crevant de nouveaux plafonds annuels et affichant leurs pires niveaux depuis 8 ans.



Mais cette dégradation s'avère de façon assez singulière, sans effet sur les indices boursiers, avec un CAC40 qui refranchit les 6.500Pts : nouvelle illustration d'un phénomène de 'vases communicants' dans un contexte de retour de l'appétit pour le risque ?



En Europe, les prix à la prix à la production industrielle ont augmenté de +1,2% par rapport au mois de mars, mais sur 1 an, l'inflation affiche un vertigineux +37,2% et culmine dorénavant à des niveaux inédits depuis plus de 40 ans.



Les rendements obligataires continuent de se tendre en Europe et de battre des records depuis avril/mai 2014 : nos OAT affichent +6Pts à 1,7550%, les Bunds +4,5Pts à 1,225%, les BTP italiens +10Pts à 3,285%, record annuel (le 'spread' avec le Bund se creuse à +106Pts: au-delà de 100, cela devient préoccupant), les Bonos espagnols +7Pts à 2,36%, autre record annuel.



Autre ambiance outre-Atlantique avec des T-Bonds qui se détendent de -2Pts à 2,9100% après la publication de chiffres 'ADP' décevants : son enquête mensuelle sur les créations d'emplois dans le secteur privé non agricole des Etats-Unis et n'a recensé que 128.000 embauches nettes en mai.

Ce score est de moitié inférieur au consensus, après les 202.000 créations d'avril (révisées d'une estimation initiale qui était de +247.000).

Dans le détail, le secteur des prestations de services a créé 104.000 emplois (dont 46.000 dans l'éducation et la santé), tandis que celui de la production de biens en a généré 24.000 (dont 22.000 dans l'industrie manufacturière).



Les opérateurs ont découvert le chiffre révisé de la productivité non-agricole au premier trimestre 2022 : le recul serait de 7,3% aux Etats-Unis en rythme annualisé, et non de 7,5% en première lecture il y a un mois.



Ceci résulte d'une baisse de 2,3% de la production alors même que le nombre d'heures travaillées a augmenté de 5,4%. Combiné à une progression de 4,4% du salaire horaire, il entraine une envolée de 12,6% des coûts unitaires salariaux.

Enfin, Le Département du Commerce a fait état ce jeudi d'une hausse de 0,3% des nouvelles commandes de biens manufacturés en avril après une progression révisée de 1,8% en mars (la hausse atteint ainsi 12,5% sur un an).

Les économistes s'attendaient toutefois à une augmentation plus vive de la statistique, de l'ordre de 0,7%.