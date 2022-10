Taux: nouveaux records de rendements, puis petite embellie information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 18:59

(CercleFinance.com) - Encore une journée de stress et de volatilité, où les investisseurs se sont fait peur : de nouveaux planchers annuels -et symétriquement de nouveaux records de rendement- ont été atteints sur les bons du Trésor US à 10 ans (pires scores depuis mi-juillet 2008)... lesquels viennent de boucler une 12ème semaine semaine de baisse consécutive.



Les T-Bonds ont encore pris jusqu'à +10 points de base ce matin pour atteindre un nouveau plus haut pluriannuel de 4,338%, le '1 an' bondit au-delà de 4,75%, ce qui induit un objectif de taux 'FED Funds' de 5,00% d'ici mars 2023.

Nos OAT se tendaient également de +10Pts vers 3,0500% et les Bunds de +10Pts vers 2,500%.

Oui, les marchés se sont fait peur et ils vont pouvoir partir en weekend un peu moins angoissés car quelques acheteurs ont fait leur retour et cela s'arrange partout avec seulement +1,3Pts sur les OAT vers 2,968% et sur les Bunds à 2,414%.



Les T-Bonds ont également refait surface à 4,235%, soit +1Pts par rapport à jeudi... mais en hebdo, le rendement se tend de près de +22Pts (contre +33Pts à la mi-journée).



Les indicateurs économiques vigoureux des derniers jours et les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale ont ravivé les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire agressif conduit par la Fed (+75Pts attendus le 2 novembre et +75Pts le 15 décembre soit en effet un loyer de l'argent à 4,75% avant Noël).

Outre Manche, les 'Gilts' flambent de +19Pts vers 4,09% (après +23Pts en séance) au lendemain de la démission de Liz Truss : plusieurs ténors conservateurs se prononcent pour un retour de Boris Johnson au '10 Downing Street'.