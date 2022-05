Taux : nouveaux records à la veille du communiqué de la FED information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 19:40

(CercleFinance.com) - A 24H du résultat des délibérations de la FED (et du communiqué final, demain à 20H), les tenants d'une hausse de 50Pts de base restent majoritaires mais une grosse minorité ne serait pas surpris d'un tour de vis de +75Pts de base, suivi de 50 +50 mi-juin, puis fin juillet.



La banque centrale d'Australie s'est contentée d'un geste symbolique de +0,25% ce matin, à 0,35%... mais c'était la 1ère hausse depuis 2012, alors que le taux d'inflation dans l'île-continent est officiellement de +5,1% mais s'avère plus élevée à Sidney et Melbourne notamment.



Le rendement des T-Bonds américain à 10 ans a brièvement dépassé le seuil des 3,00% (à 3,01%) ce matin, au plus haut depuis 2018.



Les bons du Trésor sur le vieux continent ont également inscrit de nouveaux sommets ce matin avec le franchissement du seuil symbolique des 1,50% par nos OAT (1,544%), des 2,00% par les Bonos espagnols (à 2,065%), des 1,000% par les Bunds (à 1,016%, pour la 1ère fois depuis juin 2015, soit presque 7 ans, à 1 mois près).



Des rachats à bon compte se sont ensuite déclenchés mais la détente qui s'en est suivie à fait long feu et c'est une quasi stabilité qui s'impose ce soir dans l'Eurozone avec -1Pts sur nos OAT à 1,475%, les Bunds affichent +0,5Pt à 0,964%, les BTP italiens se tendent de +3Pts à 2,874%, les Bonos espagnols de +2Pts à 2,020%.

La tendance est demeurée beaucoup plus lourde sur les 'Gilts' britanniques avec +6Pts à 1,967% et les T-Bonds US sont les seuls à afficher une embellie avec -4Pts à 1,946%.



A noter côté chiffres la nouvelle décrue du taux de chômage en zone euro (-0,1%) vers un plancher de 6,8% (et 5,00% en Allemagne).



Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont augmenté de 2,2% en mars, après une hausse de 0,1% en février (chiffre révisé de -0,5%), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie ont augmenté de 2,3% en mars après une croissance de 1,1% le mois précédent. Compte tenu de l'augmentation de 1,3% des stocks, le ratio stocks sur livraisons est passé de 1,45 à 1,43 d'un mois à l'autre.