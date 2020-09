Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nouveau record pour les BTP, les Bonos = Gilts à 0,22% Cercle Finance • 23/09/2020 à 19:19









(CercleFinance.com) - Les taux se stabilisent dans de basses eaux en France et au Nord de l'Europe, le rallye se poursuit au sud, avec de nouveaux records absolus sur les BTP italiens qui se détendent encore de -3Pts à 0,837% et réduisent leur 'spread' avec les Bunds (inchangés à -0,5000%) à +133Pts. Nos OAT effacent leurs pertes de la veille avec -1Pt de base à -0,245%, pratiquement un plus bas depuis début mars, égalant les -0,248% du 8 août dernier (l'écart se stabilise autour de +25Pts avec les Bunds). Les enquêtes IHS Markit de la zone euro ne sont guère enthousiasmantes : le PMI manufacturier global poursuit son redressement, à 53,7 contre 51,7 attendu mais le baromètre des 'services' chute à 47,6 contre 50,5, ce qui plombe le 'composite', en repli de 51,9 vers 50,1 au mois d'août. En France, le PMI manufacturier progresse de +1,1Pt vers 50,9 mais le PMI des 'services' décroche sévèrement, de 47,5 contre 51,5 attendu: le PMI 'composite' s'inscrit à 48,5 contre 51,9 attendu. La chute est bien plus spectaculaire au Royaume Uni avec un PMI 'composite' en chute libre de 59,1 vers 55,7 (le consensus tablait sur 56,3). Les 'Gilts' se tendent de +2Pts vers 0,225% et reviennent à parité avec les 'Bonos' espagnols qui eux se détendent de -1,5Pts (ils affichaient 0,237% mardi soir, mieux que le 18 août ernier, ils ont même poussé jusque vers 0,200%, très près de leur record annuel de 0,15% du début mars). Les T-Bonds US se dégradent de +2Pts à 0,684%, une conséquence possible d'une prestation pas assez 'dovish' (colombe) de Jerome Powell devant le Congrès (seconde journée d'audition): il souligne que la FED est moins active depuis quelques semaines sur le marché secondaire des dettes d'entreprises (c'est donc que cela va mieux, les trésoreries sont moins tendus). Il juge par ailleurs la politique monétaire actuelle 'bien calibrée' (autrement dit, pas besoin d'en faire plus pour l'instant). Cela soutien le Dollar qui progresse de +0,35% vers 1,1675/E... car ce ne sont pas les chiffres US du jour qui dopent le billet vert. Le résultat des enquêtes PMI 'Markit' sur l'activité dans le secteur privé aux Etats s'avère un peu décevant : l'indice composite d'activité s'effrite de 54,6 vers 54,4 en septembre L'indice des directeurs d'achat des 'services' recule à 54,6 contre 55 en août, ce qui est plus inquiétant. L'indice manufacturier est le seul positif, à 53,5 en septembre contre 53,1 en août.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.