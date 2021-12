Taux: ni le 'risk on' ni le CPI US n'affectent le bull-trend information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 17:53

(CercleFinance.com) - La publication du 'CPI' US de novembre se solde par une forme de soulagement, ou pour le moins, fait figure de 'non-événement'.



Les marchés obligataires consolidaient à la marge avant la publication des chiffres de l'inflation américaine, mais ils ont inversé la vapeur à la hausse dès 14H31 et résistent bien ce soir au retour du 'risk on' sur les actions avec un 'S&P' bien parti pour enregistrer sa meilleure semaine boursière de l'année (depuis mi-février).



Les prix à la consommation (CPI) pour le mois de novembre grimpent de +0,8%, soit +6,8% en rythme annuel (le score le plus élevé depuis 1982)... mais c'était pire en octobre avec +0,9%.

Hors énergie et alimentation, la hausse 'séquentielle' atteint +0,5%, ce qui est conforme aux anticipation: le 'core CPI' ralentit également après +0,6% en octobre et reste ainsi ancré sous la barre symbolique des 5%, à +4,9%.



Cela ne remet donc en cause aucune des anticipations pré-publication.



Selon les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, la banque centrale a prévu de discuter quoiqu'il advienne du calendrier du 'tapering' lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.



Le rendement des T-Bonds qui s'était un peu tendu la veille du 'CPI' (jusque de 1,4800% vers 1,515%) revient dans la zone de 'grand calme', vers 1,455% (soit -6Pts depuis jeudi soir 22H).



Les marchés obligataires européens corrigent également après la nette détente de -5Pts sur les OAT (à -0,004%) avec une remontée très limitée à 0,000% et les Bunds affichent +1Pt à -0,351%.

Les Bonos espagnols (-1Pt) et les BTP italiens (-2,5Pts) s'améliorent encore à 0,360% et 0,963%.



L'embellie est plus modeste sur les 'Gilts' avec -1,7Pt à 0,737%.