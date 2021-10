Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nette tension qui semble reliée à la hausse du pétrole information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 18:38









(CercleFinance.com) - Séance de franche consolidation ce mardi sur l'obligataire avec des rendements qui se retendent de +4Pts en moyenne, de part et d'autre de l'Atlantique. La hausse atteint même +5Pts sur le T-Bond 2031, à 1,6340%. Le '30 ans' qui sert de référence pour les prêts immobiliers s'établit nettement au-dessus du seuil psychologique des 2,000% (à 2,04%). La tension des taux longs s'est renforcée malgré le recul de -1,6% des mises en chantier de logements neufs le mois dernier aux États-Unis, à 1.555.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus (1,610.000). Le Département du Commerce a également publié son estimation du nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures: c'est un coup de frein brutal puisque le score mensuel a chuté de 7,7% à 1.589.000 en septembre, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes (-3,4%). La dégradation des marchés de taux s'explique plus certainement par le sursaut du baril de Brent -qui refluait ce matin sous les 84$ à Londres- qui repasse ce soir au-dessus de 85$, tandis le WTI se hisse au-dessus des 82,6$ sur le NYMEX et revient à 0,6% de ses records annuels (et de 7 ans). Pas de 'stats' en Europe mais des OAT qui affichent +4Pts à 0,235%, les Bunds se tendent de +4,5 à -0,1040%. Plus au sud, les Bonos subissent une hausse de +4Pts à 0,532%, les BTP italiens affichent +5,5% à 0,954% (la plupart des ports italiens sont bloqués par les mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale). Enfin, outre-Manche, les Gilts se tendent plus modestement de +3Pts à 1,167%

