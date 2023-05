Taux : nette tension hebdo, les rendement au zénith ce 26/05 information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 16:36

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires alignent les séances de repli à mesure que les anticipations de relèvement des taux US s'amplifient: après la pause de juin, la FED pourrait rajouter 25Pts en juillet (consensus à 60% après le mauvais indice PCE de ce vendredi et une forte hausse de la consommation des ménages) puis début septembre, de 5,50 à 5,75%.



Les T-Bonds US ne se tendent que de +1,3Pts à 3,827, le '6 mois' a touché 5,50%, le '1 an' 5,30% en séance... et les taux hypothécaires flirtent de nouveau avec les 7% avec un '30 ans' à 4,00% (stable ce vendredi).



Les investisseurs ont découvert plusieurs indicateurs majeurs dont celui sur l'inflation 'PCE' aux Etats-Unis.



L'indice des prix PCE, le plus suivi par la FED, ressort à +0,4% et +4,7% en rythme annuel (hors alimentation et énergie), il était attendu 0,1% plus faible.

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en avril par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression nettement supérieure au consensus (+0,4%), pour des revenus en croissance de 0,4%.



Le même Département annonce par ailleurs une hausse de 1,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en avril, après une hausse de 3,3% en mars (révisée d'une estimation initiale qui était de 3,2%).



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont reculé de 0,2% en avril.



Enfin, l'indice de confiance du consommateur américain calculé par l'Université du Michigan (UMich) est révisé de +1,5Pt à la hausse à 59,2 en données définitives pour le mois de mai, à comparer à une estimation préliminaire qui était de 57,7.



Cette révision traduit donc une contraction moins forte qu'estimé initialement par rapport à avril, un mois pour lequel l'indice UMich s'était établi à 63,5, une baisse d'un mois sur l'autre tirée à la fois par l'évaluation de la situation actuelle et par les anticipations.



'Le procès-verbal du dernier FOMC a révélé que la décision de la Fed de relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin dépendra en grande partie des prochaines données économiques à paraitre', soulignait-on chez Wells Fargo.



La lourdeur l'emporte aussi en Europe, pour la 10ème séance d'affilée avec des OAT qui prennent +2,7Pts de rendement à 3,102% (3,1400% au plus haut soit +10Pts en hebdo) : on se rapproche des pires niveaux de l'année 2022 (décembre) et 2023 (début mars) puisque les 3,25% ne sont plus très loin.



En mai 2023, la confiance des ménages dans la situation économique en France se montre stable, son indicateur synthétique calculé par l'Insee se maintenant à 83, un niveau bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Outre Rhin, les Bunds affichent +4Pts à 2,5290%, les BTP italiens +5,5Pts à 4,400% (ça commence à devenir critique pour la soutenabilité de la dette italienne).



Rien ne va plus depuis une semaine au Royaume Uni avec des Gilts qui ont atteint 4,475%, leurs pire niveaux depuis fin septembre début octobre 2023 (4,60%) et même depuis 12 ans.



Sans surprise, la tension des taux plombe l'or qui retombe de -0,7% vers 1.945$.