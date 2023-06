Taux : nette tension en fin de séance après annonce Canada information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 19:51

(CercleFinance.com) - Nette dégradation des marchés obligataires en fin de journée: pas de tendance en matinée, une consolidation à peine marqué jusque vers 16H... puis un basculement à la baisse qui s'est accéléré après 17H.



Nos OAT se tendent de +8Pts à 3,002%, les Bunds d'autant à 2,452%, les BTP italiens de +9Pts à 4,2650% et les Bonos espagnols de +10Pts à 3,475%.



Le catalyseur semble avoir été la décision de la Banque du Canada de relever par surprise son taux directeur (une pause était attendue) à 4,75% (sa 8ème hausse consécutive, au terme d'une série qui avait vu le taux directeur grimpe de +100 puis +75% l'automne dernier).



L'Indice des prix à la consommation s'établit à 4,4 % en avril et la Banque du Canada veut ramener la hausse des prix à 3 % dès cet été : cette hausse est alimentée par une croissance de la consommation bien plus forte que prévu et un marché du travail qui demeure tendu.



Le PIB du Canada progresse à un rythme qui fait rêver aux Etats Unis : +3,1% (alors que le rythme n'est que de +1,2% aux USA et 1% en Europe).

Ce matin, la Banque d'Australie avait relevé également par surprise son taux directeur de 3,85 à 4,10%, estimant que l'inflation, même retombée de 11 à 7%, restait bien trop forte.



A noter que l'OCDE apport de l'eau au moulin de ceux qui voient la FED et la BCE monter encore de 2 crans le loyer de l'argent.

Pas de récession à l'horizon selon l'institut parisien qui revoit à la hausse toutes ses prévisions: croissance mondiale revue de +2,6% à +2,7%, pour l'Europe de +0,9 à 1%, pour les Etats Unis de +1,5% à 1,6%.

La Chine qui passerait de 5,3 à 5,4% n'atteindra pas son objectif de 5,5% et les perspectives restent médiocres pour 2024 avec +5,1%.



Les marchés n'ont pas vraiment réagi vers 14H30 à l'aggravation de la balance commerciale américaine: le déficit s'est creusé de +23% au mois d'avril, atteignant 74,6 milliards de dollars, contre 60,6 milliards de dollars en mars (chiffre révisé par rapport aux 64,2 milliards de dollars annoncés le mois dernier), selon le Département du Commerce.



Cette hausse du déficit résulte d'un recul de 3,6% des exportations de biens et services, à 249 Mds$, et symétriquement d'une hausse de 1,5% des importations de biens & services, à 323,6 Mds$.



En France, le solde commercial se maintient à - 9,2 MdE en avril 2023, en moyenne mobile sur trois mois selon la Direction générale des douanes. Les importations et les exportations diminuent toutes deux de 0,2 MdE et atteignent respectivement 59,3 MdE et 50,1 MdE.