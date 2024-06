Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : nette tension en amont d'une fin de semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - La semaine avait bien commencé sur l'obligataire mais tous les gains de lundi et mardi se volatilisent en une seule séances.



La sérénité de la veille était fragile, voir factice, et la nervosité ressurgit à l'approche d'une fin de semaine bien plus chargée sur le plan économique et politique (débat Trump/Biden).



Les investisseurs surveilleront avec une grande attention, vendredi, la parution de l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation la plus surveillée par la Fed.

Et ça corrige fort sur les T-Bonds : le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend de +8,2Pts vers 4,32%.



Cela se passe à peine mieux en Europe avec un Bund à 10 ans à 2,4510% (+3,8Pts) et des OAT de même échéance à 3,185% (+5,8Pts), des BTP italiens à 3,995% (+4,5Pts).

Ce la se traduit par une dégradation du 'spread' (+2Pts) entre le rendement des OAT françaises et celui des Bunds allemands est observée : à +73,5 points de base.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une érosion de la confiance des ménages dans l'Hexagone en juin.

Ainsi, à 89, l'indicateur qui la synthétise, calculé à partir des réponses des ménages (essentiellement reçues avant le 10 du mois), baisse d'un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).









