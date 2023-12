Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: nette tension après 'NFP' US, malgré -125Pts taux 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - La séance se solde par une forte remontée des taux après la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis publié par le Département du Travail.

Le consensus +150.000 est largement dépassé avec près de +200.000 et le taux de chômage attendu en hausse à 4,00% est en réalité en net repli de -0,2% à 3,7%.

Rien n'est conforme aux attentes, y compris les révisions à la baisse pour les 2 mois précédents : le consensus tablait sur -50.000 et c'est -35.000.



Cette statistique bien supérieure aux attentes va compliquer la tâche de la Réserve fédérale dans le recalibrage de sa politique monétaire: le discours qu'elle tiendra ce 13 décembre (communiqué final du FOMC) pourrait plus 'faucon' que Wall Street ne l'espérait.



Il en résulte une nette tension sur l'obligataire avec un '10 ans' US qui affiche +13Pts à 4,2540%.

La consolidation s'enclenche aussi en zone Euro avec +8Pts sur les Bunds à 2,2760% et +9Pts sur nos OAT à 2,836%... et les BTP italiens affichent +10Pts à 4,061%.

Goldman Sachs estime que la BCE devrait baisser ses taux à chacune de ses réunions à partir d'avril, soit -125Pts d'ici fin 2025, et -125Pts également pour la FED qui pourrait retrancher -25Pts par FOMC, voir 50Pts si l'activité faiblit trop fortement.

Outre-Manche, les 'Gilts' se retendent de +10Pts à 4,0680%, calquant leur trajectoire sur les T-Bonds US.



A noter par ailleurs une contraction plus importante que prévu du PIB japonais au 3ème trimestre (-0,7%)... et la forte remontée du Yen des derniers jours vers 144/$ na va pas arranger les choses (d'où une seconde séance de repli à -1,7% de la bourse de Tokyo ce matin et un repli hebdo supérieur à -3%.).

Le '10 ans' japonais anticipe une durcissement de la politique monétaire évoquée hier par le patron de la BoJ et franchit le cap des 0,80% (0,805% au plus haut)... ce qui demeure très faible en regard d'une inflation durablement ancrée au-dessus de 3%.







