Taux : nette embellie (pertes vendredi effacées), sans stats

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les marchés obligataires se redressent nettement après le trou d'air de vendredi : nette embellie sur les T-Bonds (-6Pts à 1,473%) et sur nos OAT (-4Pts à 0,1600%). Le rebond est du même ordre (-5Pts) sur les BTP italiens et le Bonos espagnols qui se détendent respectivement à 0,8750% et 0,4400%. Après les déclarations parfois contradictoires des membres de la Fed depuis 10 jours (Bullard 'faucon' versus Powell ou Williams 'colombes'), les opérateurs garderont un oeil attentif sur les prochains signaux envoyés par les banques centrales. 'L'inflexion du discours de la banque centrale américaine est indéniable, mais celle-ci devrait malgré tout rester accommodante pour les prochains mois', prophétisent les stratèges d'Edmond de Rothschild. Il n'y avait aucun chiffre inscrit au calendrier ce lundi, cela n'empêche pas le comblement des pertes de vendredi (après un indice 'PCE' à 3,9% en rythme annuel). Les investisseurs attendent avec impatience le rapport mensuel de l'emploi qui fera office, ce vendredi, de point d'orgue de la semaine.

