Taux : nette divergence UE/USA, les BTP continuent de flamber

(CercleFinance.com) - Les rendements obligataires continuent de diverger de part et d'autre de l'Atlantique: nouvelle détente en Europe avec des OAT à -0,275% (-1,5Pt) et des Bunds à -0,535% (-1Pt) tandis que les T-Bonds US se dégradent de +2,3Pts vers 0,7900%. Ce fut une nouvelle séance de triomphe pour les BTP italiens qui pulvérisent de nouveaux records absolus avec un plancher de 0,7100% en séance et de 0,722% au final, soit -3,6Pts de base (la moitié des -7Pts hebdo). Belle séance également pour les 'bonos' espagnols (-2,5Pts) 0,177%. Journée sans relief pour les Gilts, scotchés vers 0,286%. Mais le plus surprenant, c'est que ce différentiel de +3,5Pts en faveur du Dollar par rapport au Bund ne lui permet même de faire bonne figure face à l'Euro: il chute même de -0,5% vers 1,1820/E. Les T-Bonds reflètent peut être les conséquences des dernières déclarations de Donald Trump, selon lequel il y a désormais 'de bonnes chances pour parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique' au Congrès. Cela signifie encore plus de déficits et de planche à billet. Steven Mnuchin et Nancy Pelosi tenteraient de parvenir à un compris tandis que le porte-parole Républicain Mitch McConnel estime qu'il n'y aura pas d'accord avant 3 semaines (d'ici la veille des élections et probablement pas avant les élections). Aucun 'market mover' côté chiffres macro, cette dernière séance de la semaine n'a été ponctuée que par la parution des stocks des grossistes aux Etats-Unis, lesquels ressortent en hausse de 0,4% en août 2020, selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une hausse de 0,5%, après un repli de 0,2% en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -0,3%). De leur côté, les ventes des grossistes américains ont augmenté de 1,4%. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,31 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,35 mois en août 2019.

