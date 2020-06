Taux : nette divergence entre Europe et USA, OAT à -0,041%

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens ont poursuivi leur embellie ce vendredi alors qu'une petite vague d'aversion au risque prédomine depuis 48H, avec des indices boursiers redevenus volatils.

Nos OAT se détendent de -4,5Pts vers -0,041, les Bunds de -3,5Pts vers -0,445% et plus au Sud, les acheteurs se montrent également bien présents avec -4Pts respectivement sur les Bonos espagnols à 0,594% et sur les BTP italiens à 1,407%.

A noter que l'inflation en France pour mai progresse à la marge, de 0,1% sur un mois, après une stabilité le mois précédent, d'après l'INSEE qui précise qu'en données 'CVS' (Corrigés des variations saisonnières), les prix sont restés stables, après -0,1% en avril.

Sur un an, ils augmentent de 0,4%, après +0,3% le mois précédent, avec une accélération des prix des services et du tabac, en partie compensée par une accentuation de la baisse de l'énergie et des produits manufacturés et un ralentissement des produits alimentaires.

Le titre de cette synthèse évoquait une nette divergence avec les T-Bonds US qui se dégradent de +4,7Pts vers 0,70%: une tension qui semble davantage s'expliquer par le rebond de Wall Street (+1,3%) que par les chiffres du jour.

Aux Etats-Unis, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1% en mai par rapport au mois précédent selon le Département du Travail, (le consensus attendait 0,7%) et restent quasi stables à +0,1% hors produits pétroliers.

De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,5% le mois dernier en données brutes (+0,6% hors produits agricoles) ,mais reculent de -6% sur 12 mois écoulés.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ('UMich') ressort à 78,9 en estimation préliminaire pour juin, contre 72,3 le mois dernier, et alors que les économistes ne l'anticipaient en moyenne que vers 76.