Taux : nette détente sur les T-Bonds, puis les BTP et Bonos.

(CercleFinance.com) - La FED n'a peut-être pas totalement rétabli la confiance des investisseurs et les 'minutes' du dernier FOMC n'a pas agi comme un coup de baguette magique... mais Wall Street retrouve ses esprits, les marchés de taux se détendent, les T-Bonds retranchent 5Pts à 1,633%. C'est une embellie qui tombe au bon moment car il n'en fallait pas beaucoup mardi et mercredi (compte tenu des anticipations inflationnistes) pour que la zone critique des 1,75% de rendement soit re-testée. Un chapitre des 'minutes' a suscité beaucoup de commentaires, ce que résument les analystes de Wells Fargo : 'Plusieurs responsables de la Fed se sont accordés pour dire qu'il pourrait devenir approprié de discuter d'une réduction des rachats d'actifs 'à un certain moment' au cours de réunions futures'. 'Toutefois, nombre de participants ont conclu que l'économie américaine restait loin d'atteindre le mandat dual de la Fed d'un emploi maximal et d'une inflation soutenue au-dessus de 2%'. Les 'chiffres du jour' ne sont pas de nature à inciter la FED à précipiter le mouvement : déception du côté de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui chute de 19 points à 31,5 en mai alors que le consensus tablait sur un repli de -7Pts vers 43. L'indice des indicateurs avancés (LEI) a augmenté de 1,6% en avril, à 113,3, après une hausse de 1,3% le mois précédent et une baisse de 0,1% en février, selon le Conference Board, c'est un peu mieux que ce que le consensus attendait (environ +1,3% comme en mars). Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 10 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 444 000, contre 478 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 473 000 annoncés initialement). Il n'y a avait pas de chiffres macro au menu en Europe mais les taux se détendent également, de façon plus marginale. Les Bunds ont fini quasi stables à -0,115%, les OAT effacent -2,5Pts à 0,263%. Ce fut une belle journée pour les dettes du 'Sud' avec -5Pts pour les Bonos espagnols à 0,564% et -6,3Pts sur les BTP italiens à 1,055%... une forme d'appétit pour le risque revient alors qu'une première partie du plan de relance italien (40MdsE) vient d'être présenté. Enfin, les Gilts britanniques se détendaient de -1Pt symbolique à 0,8380.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.