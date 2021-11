Taux : nette détente (sauf UK) à la veille du 'tapering' FED

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Quelle belle séance sur les marchés obligataires : on a du mal à se convaincre que la FED va annoncer le début d'une normalisation monétaire ('tapering') demain.

On voit mal comment la réduction de ses rachats d'actifs pourrait soutenir les T-Bonds US mais les investisseurs affichent une grande sérénité, : les T-Bonds se détendent de -3Pts à 1,543% et s'éloignent de près de 25Pts de leur plus haut rendement annuel.

C'est encore plus 'bullish' en Europe où la remontée du jour efface en grande partie du terrain perdu vendredi et lundi, avec des OAT qui effacent -9Pts à 0,182%, des Bunds -6Pts à -0,1620% et surtout des BTP italiens qui s'améliorent de -15,5Pts à 1,0720%, après avoir testé 1,285% la veille, contre 0,625% le 1er septembre.

Les Bonos espagnols effacent carrément -11Pts de base à 0,528%, le '10 ans' portugais -10,6Pts à 0,456%... et pour l'anecdote, la Bulgarie efface -15Pts à 0,55%.

Impossible de rapprocher de tels écarts des chiffres du jour : les indices PMI manufacturiers d'IHS Markit pour la France et la zone euro au titre du mois d'octobre sont conformes aux attentes (zéro 'effet de surprise').

L'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 55 en septembre à 53,6 le mois dernier, affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier et traduisant un ralentissement de l'expansion du secteur.

L'expansion du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau marqué le pas en octobre, au vu de l'indice PMI final du secteur qui s'est replié à 58,3 en octobre (révisé d'une estimation flash qui était de 58,5), un plus bas depuis février, contre 58,6 en septembre.

Enfin, les Gilts n'ont que faiblement progressé outre-manche avec seulement -2Pts à 1,040%... du coup, ils font presque jeu égal avec les BTP italiens.