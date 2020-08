Taux : nette détente, rendements planchers sur Gilts & TBonds

(CercleFinance.com) - Nette progression des marchés obligataires ce mardi alors que les tensions sino-américaines s'exacerbent.

Les rendement se détendent symétriquement, de façon assez nette puisque nos OAT atteignent -0,25%, celui des Bunds de -4Pts à -0,56%.

Les Gilts britanniques affichent -3,5Pts et inscrivent donc un rendement plancher (historique) de 0,075%: les 0,000% sont en vue d'ici ce weekend.

La meilleure performance revient aux BTP italiens avec -7,5Pts vers 1,01% et ils pourraient bascule sous les 1% demain matin.

Les T-Bonds US affichent -5Pts de base à 0,513%: c'est un des rendements les plus faibles observé sur le '10 ans' US depuis la mi-mars (un éphémère plancher avait été inscrit vers 0,32%).

La rémunération du Dollar à '5 ans' a touché un nouveau plancher de 0,195% soit -3Pt de base par rapport à la veille.

L'or et l'argent ne risquent plus de subir la moindre concurrence de de la part des bons du Trésor: l'or bat un record absolu à 2.010$ et l'argent s'envole par-delà les 26$/Oz.

Rappel: il existe 500 onces 'd'or papier' pour une once d'or réel, un ratio vertigineux qui ne supporterait même pas un taux de conversion de 1%.

En ce qui concerne les chiffres du jour, ils ne justifient pas la forte détente des taux : les commandes à l'industrie aux Etats-Unis (+6,6%) ont augmenté plus fortement que prévu en juin, essentiellement à la faveur d'une forte demande d'automobiles.

Après une hausse de 7,7% en mai, les commandes à l'industrie ont signé une deuxième progression consécutive en juin et augmenté de 6,2%, d'après les chiffres publiés mardi par le Département du Commerce.