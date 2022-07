Taux: nette détente, OAT et Bunds testent des niveaux clé information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 18:54

(CercleFinance.com) - Après un peu moins de 24H d'évolutions erratiques, les marchés obligataires ont opté pour une trajectoire ascendant qui leur permet au passage d'effacer des résistances datant de près de 2 mois.



Nos OAT bénéficient d'une spectaculaire détente de -20Pts vers 1,62%, et les Bunds affichent -21Pts vers 1,026% (au plus bas depuis fin mai).

Même écart de -20Pts sur les BTP italiens vers 3,41% alors que l'Italie se prépare à des législatives anticipées d'ici octobre.

Les perspectives économiques en Europe se dégradent: la récession se confirme dans la zone euro avec le PMI composite 'flash S&P Global' qui s'inscrit à 49,4 en juillet, contre 52 le mois précédent, se repliant ainsi sous la barre de 50, indiquant une première contraction de l'activité économique de la région depuis février 2021.

C'est en Allemagne que la baisse de l'activité globale a été la plus marquée, l'indice PMI local s'étant replié à 48 et affichant ainsi son plus faible niveau depuis juin 2020. La croissance a fortement ralenti en France et l'activité s'est très légèrement repliée ailleurs.



La hausse de +50Pts des taux de la BCE constitue, vu le contexte, une grande première : BCE a mis fin hier à une décennie de taux négatifs en optant pour une hausse résolue du loyer de l'argent en réaction au renforcement constant des risques d'inflation dans la zone euro.

Les investisseurs ont surtout retenu la création du nouvel outil anti-fragmentation baptisé 'PTI', destiné à assurer la bonne transmission de l'orientation monétaire dans tous les pays de la zone euro.



Les T-Bonds US se détendent de -13Pts vers 2,79% alors que l'activité du secteur privé américain se contracte en juillet pour la première fois en 26 mois, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 47,5 en estimation flash, après 52,3 pour le mois de juin.



'Le retournement a été tiré par une brusque chute d'activité dans les services, bien que la production manufacturière ait aussi diminué de façon marginale, pour la première fois en plus de deux ans', précisent les enquêteurs.

Outre Manche, les Gilts effacent 10Pts à 1,9450%, les 2 candidats en lice pour succéder à Boris Johnson conviennent à la 'City'... surtout Rishi Sunak, l'ex-Ministre des finances.