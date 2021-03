Taux : nette détente malgré W-Street flamboyant (Nasdaq +4%)

(CercleFinance.com) - Wall Street repart en mode 'full risk on' avec un rebond explosif de +4% du Nasdaq vers 13.115 et de +2% du S&P500 à 3.900.

De quoi faire de l'ombre aux actifs 'secures' comme les T-Bonds US mais les marchés obligataires se détendent partout avec -2,3Pts sur nos OAT à -0,061%, -3Pts sur les Bunds à -0,3050% et -5Pts sur les T-Bonds US vers 1,545% : c'est le scénario 'goldilocks' qui voit s'apprécier de concert indices boursiers et bons du Trésor.

La principale donnée 'macro' du jour concernait le PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre (seconde estimation par Eurostat): celle-ci ressort en baisse de -0,7% au quatrième trimestre 2020 dans la zone euro et de -0,5% dans l'UE par rapport au trimestre précédent (contre 0,6% et 0,4% en estimation initiale).

Ces reculs succèdent au fort rebond du troisième trimestre 2020 (+12,5% dans la zone euro et +11,6% dans l'UE) et aux plus importants reculs depuis le début des séries temporelles en 1995 au deuxième trimestre 2020 (-11,6% dans la zone euro et -11,2% dans l'UE).

Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 22,2 milliards d'euros en janvier, à comparer à un surplus de 16,4 milliards enregistré le mois précédent.

Plus au sud, le panorama est fortement haussier avec l'embellie de -4Pts des Bonos espagnols vers 0,363% tandis que les BTP italiens effacent -7Pts de rendement à 0,685% (retour sur les niveaux du 2 mars).