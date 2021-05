Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nette détente, malgré des 'stats' macro rugissantes. Cercle Finance • 21/05/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires finissent la semaine à l'unisson des indices boursiers, c'est à dire en nette hausse, malgré des chiffres conjoncturels très forts. Les Bunds se détendent de -2Pts vers -0,13%, les OAT affichent -4Pts à 0,247% et plus au Sud, c'est une franche embellie avec des Bonos à -6Pts vers 0,554% et des BTP italiens tout aussi vigoureux avec -8Pts à 1,035%. Seuls les 'Gilts' britanniques se montrent peu réactifs au climat quasi euphorique de cette séance avec -1,4Pt à 0,834%. Les chiffre du jour sont très vigoureux, ce qui aurait pu peser sur les rendements : les opérateurs ont peu réagi aux estimations 'flash' des indices PMI composites en Europe ce matin. L'activité globale en France -calculé par IHS Markit- a fait un bond de 53,8 vers 56,9, signalant la plus forte expansion de l'activité depuis juillet 2020, ainsi que la deuxième plus forte expansion depuis février 2018... Par ailleurs le PMI 'composite' de la zone Euro aligne une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé. Aux Etats Unis, les T-Bonds ne se sont pas non plus alarmés de chiffres économiques 'canons': les T-Bonds effacent -5,5Pts à 1,628% malgré la publication d'un indice PMI 'flash' composite qui grimpe à 68,1 contre 63,5 en avril. Le PMI de l'activité manufacturière a progressé à 61,5 en mai après 60,5 le mois précédent (le plus élevé depuis octobre 2009). Le PMI du secteur des services bondit de 64,7 vers 70,1, un autre niveau record depuis octobre 2009. Petit bémol, les reventes de logements anciens ont baissé de 2,7% aux Etats-Unis au mois d'avril, selon la NAR (Fédération nationale des agents immobiliers) à 5,85 millions d'unités en rythme annualisé. La NAR précise toutefois que les ventes restent en hausse de 20% sur les quatre premiers mois de 2021, et que le prix médian du logement ancien vendu, à 341.600 dollars, affiche une progression record de 19,1% sur 12 mois.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.