Taux: nette détente malgré attitude plus faucon FED mercredi information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 18:16

(CercleFinance.com) - Aucune 'stat' ce lundi, black-out sur la communication de la FED (normal : le FOMC débute demain et s'achèvera mercredi soir), les marchés obligataires étaient livrés à eux-mêmes.



C'est apparemment la consolidation surprise de Wall Street et des actions en générale qui entraine une petite vague de 'course vers la sécurité' dont les bons du Trésor profitent largement, comme si toutes les interrogations sur un durcissement des politiques monétaires face à une inflation d'une vigueur sans précédent depuis 40 ans étaient mises entre parenthèses.



L'embellie sur les marchés de taux est même assez spectaculaire ce soir avec -4Pts sur nos OAT (à -0,0380%), -5Pts sur les BTP italiens à 0,907%, -3,5Pts sur les Bunds (à -0,3850%) et -5,3Pts sur les Bonos espagnols à 0,308%





Les T-Bonds US font un véritable bond en avant tandis que leur rendement plonge de -7,1Pts vers 1,418%.



Les indices US perdent un peu pied avec -0,8% de repli dans le sillage de Tesla (-5%) et des valeurs liées au tourisme (croisières, sites de réservations en ligne, compagnies aériennes, hôtels...) chutent lourdement alors que les frontières se referment dans de nombreux pays (bannissement des touristes) et les quarantaines se multiplient en Europe (UK, Slovaquie).



Les craintes d'un durcissement du discours de la FED et l'annonce du décès d'un patient contaminé par le variant 'Omicron' au Royaume Uni (on ne sait pas s'il est effectivement 'mort du Covid' ni quelles étaient ses comorbidités) refroidissent les investisseurs.





Jerome Powell a préparé les esprits à une accélération du 'tapering' dès cette mi-décembre (-30Mds$/mois, il sera achevé en mars, ou même avant si la FED force encore l'allure).



'Il sera surtout intéressant de voir s'il durcit aussi sa position quant à de futures hausses de taux', souligne un économiste parisien.



L'examen du différentiel de taux à 2 et 5 ans aux Etats Unis nous indique que 3 hausses de taux sont 'pricées' entre juillet et décembre 2022.

Mais est-ce que des taux à 1%, cela peut ralentir une inflation à 6,8% et probablement 5% mi-2022?



En comparaison de son homologue américaine, la Banque centrale européenne (BCE) devrait, elle, se montrer plus mesurée jeudi à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



Depuis plusieurs semaines, la BCE insiste sur l'importance de faire preuve de 'patience' avant d'envisager un resserrement monétaire, sachant que l'inflation devrait reculer à partir de l'année.



Compte tenu de la résurgence du risque sanitaire en Europe, il semble même acté que la BCE confirmera la fin de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) en mars 2022... et pourra recourir à 'l'APP' pour injecter des liquidités au besoin si la croissance ralentit cet hiver.