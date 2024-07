Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : nette détente, les 'spread' OAT/Bund sous les 70PtsB information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 19:17









(CercleFinance.com) - Belle séance sur les marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique : la modération de l'inflation rassure, le risque de chaos politique en France semble pouvoir être écarté (pas de majorité pour le RN, le statu quo législatif se profile, le 'spread' avec le Bund retombe sous 70Pts de base).



Nos OAT effacent -7,5Pts de base à 3,246%, les Bunds -5,8Pts à 2,5500%, les BTP italiens effacent -10Pts à 3,978% (retour sous le seuil des 4,000%).



Les prix à la production en zone euro ont poursuivi leur repli de -0,2% au mois de mai, essentiellement sous l'effet du net recul des coûts de l'énergie, selon des données publiées mercredi par Eurostat.

Les coûts de l'énergie ont chuté, à eux seuls, de 1,1% d'un mois sur l'autre.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à mai 2023, les prix à la production industrielle s'inscrivent en baisse de 4,2% dans la zone euro.



Dans l'ensemble de l'Union européenne, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,3% en mai après avoir signé un repli de 0,7% le mois précédent (sur 1 an, les prix producteurs reculent de 4% dans l'UE).



En France, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale ne s'est que marginalement replié par rapport au mois de mai,à 48,8 (contre 48,9), continuant ainsi de signaler une légère contraction de l'activité dans le secteur privé

Globalement, la récente phase de redressement de l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro a pris fin en juin, l'indice s'étant en effet replié pour la première fois depuis octobre 2023, à 50,9 contre 52,2 en mai... le seuil des 50 se rapproche.



Séance positive également à New York (elle vient de s'achever car ce n'était qu'une demi-séance en cette veuille 'd'Independance Day') avec des T-Bonds à '10 ans' figé à 4,345%... mais le '2 ans' se détend de -4,8Pts vers 4,694%.

A noter une pluie de records -et de doublés intraday/clôture- sur le S&P500 et le Nasdaq qui traduit un appétit pour le risque inextinguible depuis fin octobre 2023, et la mécanique haussière a été relancée il y a 4 semaines par le chaos politique redouté en France (nettement relativisé désormais, la contraction du 'spread' avec le Bund le démontre).



Cette détente sur les maturités courtes s'explique par des chiffres US pas trop 'vigoureux' aux US.

Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes et en baisse pour un troisième mois de suite, selon ADP (Automatic Data Processing)

Les commandes à l'industrie américaine se sont tassées de 0,5% en mai 2024, après une hausse de 0,4% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,7%).

Le Département du Commerce précise que les livraisons de l'industrie américaine ont diminué de 0,7% en mai par rapport au mois précédent.

Enfin, les stocks ayant augmenté de 0,2%, le ratio stocks sur livraisons s'est accru de 1,46 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Quelques signes de résilience tout de même avec la croissance anticipée dans le secteur privé américain (estimation finale) qui a accéléré un peu plus qu'estimé initialement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en données définitives, à comparer à 54,6 en estimation flash et à 54,5 pour le mois précédent (la croissance de la production a accéléré).

L'indice des 'services' a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, avec une augmentation renouvelée de l'emploi.



Enfin, les 'Gilts' britanniques terminent la journée sur une détente de -5Pts vers 4,2040%... sans informations 'macro' pour expliquer l'embellie.





