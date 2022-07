Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nette détente générale, mais c'est l'Euro qui perd 1% information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 16:49









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens connaissent une nette hausse qui se traduit symétriquement par une nette détente des rendements avec -12Pts pour nos OAT à 1,757%, les Bunds affichent -11Pts à 1,2310%.

Les BTP italiens effacent -9Pts à 3,372% et les Bon0s espagnols -10Pts à 2,314%.

Outre-Atlantique, la détente est tout aussi prononcée (-12Pts pour le T-Bond vers 2,991%) mais cela n'affecte pas du tout le Dollar qui prend 1,2% face à l'Euro vers 1,0052.

Mais il n'y a pas que l'Euro: le billet vert se montre vigoureux contre toutes devises (il passe le cap des 137 face au Yen et le Dollar Index (+1%) est au plus haut vers 108, un zénith depuis 2001).



Aucune donnée macroéconomique n'était attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en France, ou encore la production industrielle et la balance commerciale en zone euro.



Tous les cambistes attendent avec appréhension le 'CPI' (indice des prix à la consommation US) ce mercredi puis le 'PPI' (prix à la production) jeudi.

Ce sera au tour de la production industrielle vendredi... le moment de mesurer l'impact de l'inflation sur l'activité manufacturière.







