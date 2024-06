Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: nette détente générale, le pétrole plonge après ISM US information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 19:25









(CercleFinance.com) - La semaine démarre bien sur les marchés obligataires qui prennent leur revanche après une foin de mois de mai 'compliquée' (avec des rendements inscrivant des records annuels et des 'plus hauts' depuis mi-novembre).

Un chiffre US en particulier a largement participé à l'embellie de ce lundi.



L'indice 'l'ISM' de l'activité dans le secteur manufacturier américain a accentué sa contraction en mai (les économistes attendaient un ralentissement) dans des proportions inattendues, 48,7 le mois dernier, contre 49,2, alors que le consensus attendaient en moyenne un indice autour de 49,8.



D'après l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), le sous-indice des commandes nouvelles est resté en zone de contraction, à 45,4 en mai contre 49,1 en avril, tandis que celui mesurant la production s'est tassé à 50,2 contre 51,3 le mois passé.



Le sous-indice des prix acquittés a reculé à 42,4, après 45,4 en avril, là où celui de lié à l'emploi s'est accru à 51,1, contre 48,6 le mois précédent.

Le rendement des T-Bonds '2034' a chuté de -11,2Pts vers 4,406%, le '2 ans' efface -7Pts à 4,823% (contre pas loin de 5,00% mercredi dernier).

Les opérateurs ont choisi d'ignorer la publication du PMI manufacturier américain (une sorte de jumeau de l'ISM publié par S&P Global) : l'indice précurseur d'activité évolue aux antipodes de l'ISM en ressortant en hausse de +1,3Pts, à 51,3 pour le mois écoulé, contre 50,0 en donnée définitive pour avril.



En Europe, l'optimisme fait son grand retour après une parenthèse de doute la semaine dernière : malgré la publication la semaine passée de chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes, il ne fait plus guère de doute que la BCE réduira ses taux jeudi afin d'accompagner la reprise de la croissance en zone euro.

Le point le plus intéressant concernera néanmoins la trajectoire de ses taux après le mois de juin, la ré-accélération de l'inflation étant de nature à alimenter les débats autour d'une éventuelle 'pause' de la BCE en juillet.



Après son accès de tension de la semaine passée, le rendement du Bund allemand à 10 ans recule nettement, de -6,6Pts autour de 2,582%.



Mais tous les yeux étaient rivés sur nos OAT françaises malgré la décision de l'agence de notation S&P d'abaisser la note de crédit de la France: la détente est plus franche que sur les Bunds avec -8Pts vers 3,0600%.



Manifestement, la dégradation de la note était soit déjà anticipée de longue date par les marchés (et intégrée dans le cours), soit complètement ignorée car la France devrait déjà être plusieurs crans plus bas selon Patrick Arthus.

Belle détente également outre-Manche avec des Gilts qui affichent -10,5Pts vers 4,266%.



Autre grand rendez-vous de la semaine, le rapport sur l'emploi américain - attendu vendredi - devrait confirmer que le marché de l'emploi reste toujours solide aux Etats-Unis.



La détente générale des taux a été encouragée par la chute des cours de -4,1% vers 78,3$ sur le 'Brent' à Londres après la décision de l'Opep+ de prolonger sa baisse de production pour soutenir les prix... ce qui pourrait ne pas suffire si l'activité industrielle ralentit aux Etats Unis (ISM).





