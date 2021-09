Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nette détente face inquiétudes (Chine, FED, dette US) information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le surgissement d'un contexte 'risk-off' sur les actions et les crypto-actifs a soutenu les marchés obligataires, notamment ceux offrant un profil très adverse au risque, comme les Bunds et les T-Bonds (-4Pts de base respectivement). La course vers la sécurité a éclipsé les spéculation sur le calendrier d'un 'tapering' de la Fed (qui semblait déjà intégrés dans les prix) et le risque de 'shutdown' aux Etats Unis si le plafond de la dette n'est pas relevé d'ici octobre (Janet Yellen avertit les membres du Congrès que les conséquences seraient catastrophiques. Un psychodrame qui en est à sa Nième édition depuis l'an 2000, avec une fin toujours identique: la fuite en avant dans les déficits se poursuit, le gouvernement émet plus de Bons du Trésor, la FED imprime de l'argent pour les acheter. La principale question porte donc sur le 'combien' : quel montant de dépassement le Congrès votera t'il cette fois-ci ? Cela permettra de tenir 'combien' de semaines ou de mois avant de devoir rediscuter et rajouter encore plus de dette ? L'attention des investisseurs était également focalisée sur l'imminence d'une faillite du promoteur chinois Evergrande ce matin, mais dès demain, Wall Street se reconcentrera sur la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), en quête d'un peu de visibilité quant à l'évolution du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale américaine. 'Après le rapport décevant sur l'emploi et les chiffres moins élevés que prévu de l'inflation publiés la semaine dernière, nous nous attendons à ce que la Fed se montre patiente avant de dévoiler les modalités du 'tapering'', expliquent les analystes de Danske Bank. Côté conjoncture US, peu de chiffres 'macro' à se mettre sous la dent ce lundi, l'indice NAHB (association US des constructeurs de maisons individuelles) est ressorti à 76, soit un tout petit mieux que les 75 attendus. Une vague de 'fuite vers la qualité' a donc dopé les marchés obligataires : les rendement fondent de -3Pts sur nos OAT vers 0,019%, de -4Pts sur les Bunds (-0,32%) et de -4 également sur les T-Bonds à 1,3300%. Plus au Sud, les Bonos se détendent de -3Pts vers 0,329%, les BTP italiens terminent peu changés vers 0,70% contre 0,71% vendredi. Enfin, les Gilts britanniques réalisent la meilleure performance avec -4,5Pts à 0,8030%... mais cela ne compense qu'en partie la forte chute du '10 ans' (et donc la hausse du rendement) survenue la semaine dernière.

