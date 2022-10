Taux : nette détente en Europe et surtout sur les Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 18:10

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens se détendent sensiblement depuis la publication tôt ce matin de piètres indices d'activité, les PMI européens publiés par S&P-Global.

Les 'stats' -faibles- sont une chose mais le temps fort de la semaine sera la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), attendue jeudi: elle devrait annoncer une autre hausse de 75 points de base... mais certains experts s'attendent à un tour de vis de +100Pts.



Visiblement, cette hypothèse s'est un peu évaporée puisque nos OAT refluent de 2,993% vers 2,857%, les Bunds se détendent de -10Pts de 2,44% vers 2,340%, les BTP italiens de -23Pts vers 4,575%.

Cela a beaucoup à voir avec la chute de l'indice PMI composite 'anticipé' de l'activité globale dans l'Eurozone (compilé par S&P-Global): il ressort en net recul à 47,1 contre 48,1, dans le sillage du PMI allemand qui chute vers 44,1, de plus en plus loin du seuil des 50.



Ce seuil technique est préservé in extrémis dans l'Hexagone avec un recul de 51,2 en septembre vers 50,0 en estimation flash pour octobre, signalant ainsi une stagnation de l'activité du secteur privé français en début de quatrième trimestre et affiche son plus faible niveau depuis mars 2021.



'Tandis que la très forte inflation érode le pouvoir d'achat des clients, que les coûts d'emprunt augmentent et que l'incertitude s'accroît, les perspectives s'assombrissent dans la deuxième plus grande économie de la zone euro', commente-t-on chez S&P Global.



Les Gilts étaient également très surveillés en ce lundi qui fut une journée très 'politique' avec la nomination par le Parti Conservateur de Rishi Sunak à la succession de Liz Truss comme nouveau 1er ministre (Boris Johnson -le second challenger potentiel- ayant jeté l'éponge).



Rishi Sunak, c'est l'ex 'Chancellor' (battu par Liz Truss) favorable à l'orthodoxie budgétaire, par opposition aux stratégies de relance fiscale (que les marchés ont littéralement enterrées fin septembre).

Les marchés de taux exultent et les Gilts en terminent par une spectaculaire détente de -28Pts vers 3,770%.



Beaucoup moins de sérénité sur les marchés obligataires US qui se dégradent avec des T-Bonds US se tendant de 4,22% vers 4,23%, après une culmination à 4,29%.