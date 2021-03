Taux : nette détente en Europe, embellie contrariée T-Bond US

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les marchés obligataires reprennent leur souffle et se détendent en Europe, de façon beaucoup moins marquée aux Etats Unis.

Le rendement des Treasuries à 10 ans reflue de seulement 1Pts de base à 1,445% Outre-Atlantique: le passage sous les 1,40% a été bref ce lundi et les taux US sont repartis à la hausse avant même la publication d'une croissance plus forte que prévu de l'indice ISM (Institute for Supply Management) qui a enregistré une accélération à 60,8 au mois de février, contre 58,7 en janvier (58,8 était le niveau attendu par les économistes).

Le sous-indice des nouvelles commandes a augmenté à 64,8, soit une amélioration de 3,7 points à 61,1, tout comme la composante des prix, en hausse de 3,9 à 86.

Le sous-indice mesurant l'emploi progresse, lui, un peu moins fortement, signant une augmentation de 1,8 point à 54,4.

L'autre indice PMI manufacturier publié ce lundi, celui compilé par IHS Markit, est ressorti en baisse en février, passant de 59,2 en janvier à 58,6 en données définitives pour le mois écoulé.

En Europe en revanche, la détente des taux longs a tenu la distance et le Bund allemand en a terminé près de ses meilleurs niveaux du jour, à -0,34% (-8Pts de base) tandis que l'OAT française repasse de -0,011% à -0,102% (un écart de -10Pts).

Plus au Sud, les Bonos se détendent de -11Pts vers 0,323%, même écart sur les BTP italiens à 0,66% (et ils avaient atteint jusqu'à 0,824% vendredi).

Les bons PMI publiés en matinée n'ont pas pesé sur la tendance : l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est établi à 57,9 en février, chiffre révisé par rapport à une estimation flash de 57,7, et après 54,8 en janvier.

Le secteur manufacturier français a enregistré au mois de février sa plus forte croissance en plus de trois ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête IHS Markit publiés lundi. Il s'est établi à 56,1 le mois dernier, en hausse par rapport à la première estimation ('flash') de 55 et les 51,6 du mois de janvier.

Au Royaume Uni, le PMI a progressé de façon bien plus modeste, de +1Pt à 55,1... et les Gilts se sont détendus, mais de -7Pts à 0,753%.