Taux : nette détente en amont des réunions de la FED et BCE

(CercleFinance.com) - L'optimisme des marchés obligataires revient au zénith (et les rendements au plus bas depuis 6 mois) à quelques heures du communiqué de la FED sur les coups de 20h.



Il sera suivi par la traditionnelle conférence de presse de son président, Jerome Powell: la FED devrait laisser ses taux inchangés, une posture justifiée par le ralentissement continu de l'inflation, confirmé hier par les derniers chiffres des prix à la consommation.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule de -5Pts vers 4,155%, le '30 ans' efface -4Pts à 4,267%.



En zone euro, les chiffres de la production industrielle CVS traduisent une contraction de -0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE (soit -6,6% en annualisé), selon Eurostat, après des reculs de respectivement 1% et 0,8% en septembre.

Plus précisément, la production de biens d'investissement a diminué de 1,4%, celles de biens intermédiaires et de biens de consommation durables de 0,6%, alors que celle de biens de consommation durables a augmenté de 0,2% et celle de l'énergie de 1,1%.

Voilà de nouveaux signes de faiblesse conjoncturelle qui renvoient les rendements vers leurs plancher de fin juillet.



Le Bund se détend franchement (-6Pts vers 2,171%) après le net repli de la production industrielle en zone Euro, nos OAT effacent -6,5% vers 2,713%, les BTP italiens -8Pts à 3,9300%.

Là encore, un signe de confiance 'fort' dans un discours 'accommodant' de Christine Lagarde demain.

A noter également un accord politique sur le budget 2024 en Allemagne qui va éviter une situation de crise... mais pas la récession car aucune mesure de relance ne pourra être mise en oeuvre en creusant les déficits (strict respect des règles d'équilibre budgétaire).



La meilleure performance du jour revient -une fois n'est pas coutume- aux 'Gilts' britanniques avec -10Pts à 3,8660%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.