Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: nette détente des OAT, après recul surprise inflation information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 18:45









(CercleFinance.com) - Très belle 3ème séance de l'année pour nos OAT qui se détendent encore de -11,6Pts à 2,789% après un recul surprise de l'inflation en France au mois de décembre: alors que l'INSEE redoutait une envolée de 6,2% vers 6,6%, c'est au contraire un net reflux qui s'opère vers 5,9%.



Mais l'essentiel de ce recul résulte d'une forte baisse des prix du gaz et d'une modération du prix des carburants (ristourne oblige), des facteurs qui risquent de jouer en sens inverse en janvier.



Les Bunds se détendent également de -10Pts vers 2,2800% alors que l'inflation recule également en Allemagne, très dépendante du gaz, et dont le cours se retrouve au plus bas depuis le 22/2/2022 (juste avant l'invasion de l'Ukraine).

Les BTP italiens sont également à la fête avec une embellie de 4,48% vers 4,29% (-19Pts), les Bonos espagnols également en grande forme avec -14,5Pts vers 3,300%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie de -89Pts, de 3,792% vers 3,712% après la publication d'un ISM manufacturier en repli de 49 vers 48,4

Il faut souligner que l'ISM affichait fin 2022 un plus bas depuis le printemps 2020 (confinements).

Le nombre de jobs disponibles reste en revanche très élevé, à 10,44 millions fin décembre.



Ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance de plusieurs statistiques en Europe.

L'indice PMI composite de l'activité globale en France s'est légèrement redressé de 48,7 en novembre vers 49,1 mais plafonne sous la barre des 50, signalant ainsi une deuxième contraction mensuelle de l'activité du secteur privé.

S&P Global, qui calcule l'indice, précise que l'activité a reculé dans le secteur des services comme dans le secteur manufacturier, le rythme de la contraction ayant toutefois de nouveau été plus marqué chez les fabricants.



Par ailleurs, la contraction de l'activité s'est ralentie en décembre dans la zone euro sur fond d'atténuation des tensions inflationnistes, selon la dernière enquête PMI réalisée par S&P Global.



Son indice PMI composite final mesurant l'activité globale dans le secteur privé de la région est ainsi remonté à 49,3 le mois dernier, après être ressorti à 47,8 en novembre.



Enfin, les 'Gilts' britanniques se détendent de -13Pts vers 3,525% alors que Rishi Sunak s'est déclaré déterminé à faire reculer l'inflation de moitié au Royaume-Uni en 2023.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.