Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : nette détente des Bunds, dans le sillage T-Bonds US ? information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Les marché obligataires sont relativement stable ce mardi mais les Bunds se distinguent avec une hausse 'en solo' en Europe qui se traduit par une détente de -4,3Pts du rendement des Bunds vers 2,440%.



En revanche, nos OAT restent quasi stables à 3,133% (+0,3Pt) et les BTP italiens restent parfaitement inchangés à 3,7666%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +1Pt symbolique à 4,174% : autrement dit, ils sont également quasi stables.



Les bons du Trésor américains réagissent peux aux événements politiques du week-end, puis à la désignation officielle de Kamala Harris pour affronter Donald Trump.



Le T-Bond 2034 se détend de -3Pts à 4,231%, le '2 ans' de -2,5Pts à 4,498%.



Le 'chiffre du jour' concerne les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis : elles ont diminué de 5,4% en juin 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 3,89 millions, selon des statistiques publiées par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian des maisons existantes a rebondi de 4,1% par rapport à juin 2023 pour atteindre 426.900 dollars - le prix le plus élevé jamais enregistré pour le deuxième mois de suite et le douzième mois consécutif de hausse d'une année sur l'autre : jamais le logement n'aura été aussi inaccessible pour le plus grand nombre des américains).



Le stock des logements existants invendus a augmenté de 3,1% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,32 million à fin juin, soit l'équivalent de 4,1 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.



A une semaine du FOMC de la FED, les préoccupations économiques demeurent inchangées : quelle sera la croissance au second trimestre, l'inflation est-elle sous contrôle ?

Il faudrait vraiment de 'mauvaises nouvelles' pour que le consensus au sujet d'une baisse de taux mi-septembre bascule : il est devenu univoque à 90%.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.