Taux : nette détente dans l'UE avec recul inflation et conso 31/05/2023

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires, contrairement aux indices boursiers, semblent se réjouir des bons chiffres de l'inflation en Europe.



Les Bunds allemands se détendent de -7Pts à 2,27% alors que le taux d'inflation en Allemagne (IPC) recule vers 6,1% selon l'office fédéral de statistiques (après +7,2% et +7,4% observés respectivement en avril et en mars), déjouant un consensus de +6,5%.

Le ralentissement de l'inflation annuelle aurait été favorisé par une hausse de seulement 2,6% des prix de l'énergie, grâce à un effet de base lié à leur flambée l'année dernière sous l'effet de l'attaque russe contre l'Ukraine.

'La difficulté du moment est de réunir suffisamment d'éléments pour relancer la progression de l'indice parisien', reconnaissent les analystes de Kiplink Finance.



Nos OAT sont également bien orientées et elles effacent -7Pts à 2,837% : en France, l'inflation ralentit à 5,1%, marquant ainsi une nette décélération après +5,9% le mois précédent.

Cela peut s'expliquer en partie par une baisse de -1% de la consommation.

Malgré tout, la croissance (PIB) du 1er trimestre ressort à 0,2% (pas de récession, contrairement à l'Allemagne) selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee, après une stagnation observée au dernier trimestre de l'année passée.

D'autres chiffres traduisant une désescalade des prix pourrait apaiser les craintes sur une poursuite de la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) au-delà de 3,75%.

Plus au Sud, belle détente également des BTP italiens de -9,5Pts à 4,0790% et de -8,7Pts des Bonos espagnols à 3,3270%.



Aux Etats Unis, les T-Bonds se détendent de -5,5Pts à 3,645%, certains économistes jugent le chiffre des créations d'emplois 'Jolts' un peu trop élevés: il y a de nouveau plus de 10 millions d'offres non satisfaites (même s'il s'agit majoritairement de temps partiel).



Enfin, il ya bien une embellie sur les 'Gilts' UK, mais elle n'est que de -3Pts à 4,2190% : le '10 ans' britannique reste bien ancré en 'zone de crise'.