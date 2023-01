Taux : nette détente d'anticipation avant le CPI US de jeudi information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Très belle séance sur l'obligataire sans catalyseur identifiable (pas de statistiques, pas de conférences de banquiers centraux) mais qui semble traduire des anticipations très positives concernant les chiffres de l'inflation US (ou CPI) qui paraîtront demain.



Les investisseurs espèrent être confortés dans leur espoir d'une politique monétaire plus accommodante dès 2023, accompagnée d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie (récession courte et modérée, voir pas de récession).



Les marchés anticipent un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis (vers 6,5 ou 6,6%), laquelle avait atteint 7,1% au mois de novembre, soit son plus bas niveau en presque un an.



L'optimisme auto-entretenu est soudain de retour sur les marchés obligataires européens puisque les taux se détendent soudain de -13Pts sur nos OAT à 2,667%, de -12Pts sur les Bunds à 2,183% et de -17Pts sur les BTP italiens à 4,04%.

L'embellie est paradoxalement un peu plus timide sur les T-Bonds US à 4,575% (-4,5Pts).

Enfin une belle séance sur les Gilts britanniques qui se détendent de -13Pts vers 3,436%.

Bien sûr, une journée marquée par une reprise aussi forte et peu étayée par des éléments concrets fait un peu penser à un rallye 'FOMO'.