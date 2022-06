Taux: nette détente, bien avant le speech de Powell au Sénat information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 19:32

(CercleFinance.com) - Les taux se sont fortement détendus en Europe dès le début de la matinée, puis aux US depuis la mi-journée, et la tendance à l'embellie ne s'est pas démentie après l'allocution du président de la Fed cet après-midi (à 15H30).



Le discours de Jerome Powell et ses arguments sans surprise (devant la commission des affaires bancaires du Sénat) ont rassuré: il ne s'est pas montré plus 'agressif' que mercredi dernier.



Il n'a pas confirmé le 'all-in' contre l'inflation (pour reprendre la formule de Christophe Waller de la FED de Saint Louis) et affirme que la politique monétaire restrictive ne débouchera pas forcément sur un risque de récession (anticipée par 45% des économistes aux Etats Unis), même si une récession semble possible.



Les T-Bonds effacent -15Pts de base ce soir à 3,153% sur le '10 ans' et le '3 ans', le '5 ans' et le '30 ans' (3,39/3,24%) affichent également -15Pts, ce qui est comparable aux -17Pts sur nos OAT à 2,156%, -14Pts sur les Bunds à 1,62%, -16Pts sur les BTP italiens à 3,6300% (toujours 200Pts de 'spread' avec le '10 ans' allemand).



Outre-Manche, après une lourde contre-performance la veille, les 'Gilts' se mettent à l'unisson des T-Bonds US et de nos OAT avec -15,5Pts à 2,500%.