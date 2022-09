Taux : nette détente avec NFP et commandes à l'industrie US information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 18:21

(CercleFinance.com) - Les mauvaises nouvelles en deviennent de bonnes dès qu'elles alimentent l'espoir que la FED n'ira pas au bout de ses projets de hausse des taux 'maximale' (Loretta Mester plaide pour un objectif de 4/4,25%).

Les rendements obligataires se détendent nettement en Europe : l'OAT efface -4Pts à 2,14%, le Bund -4,5Pts à 1,52% et le BTP italien connait une spectaculaire embellie de -12Ps à 3,83% (on respire: la veille, les 4,00% ont été testés, le 'spread' avec le Bund atteignait 240Pts cela semblait mal parti).

Le cauchemar continue outre-Manche avec des Gilts qui se tendent encore de +6Pts à 2,94%... les 3% sont à portée et la parité avec les T-Bonds US pourrait être atteinte avant mi-septembre.

Les T-Bonds se détendent de -3Pts à 3,235% (le '30 ans' se détend de 3,54% vers 3,51%).



Les taux US se sont détendus dès 14H30 avec le 'NFP' et les gains se sont affirmés avec les commandes à l'industrie aux Etats-Unis.

Elles ont baissé de -1% au mois de juillet, reflétant une tendance au ralentissement dans l'activité manufacturière selon les données publiées par le Département du Commerce.

Les économistes tablaient au contraire sur une augmentation de 0,2%, après un gain de +1,8% le mois précédent.



Ce repli, qui met fin à une série de neuf mois consécutifs de hausse, est notamment dû à un recul des commandes de turbines et de générateurs pour le secteur de l'énergie et à une chute des commandes d'avions militaires.



Les stocks s'inscrivent en hausse de 0,1%, tandis que les livraisons ont baissé de 0,9%, faisant ressortir un rapport des stocks aux livraisons de 1,47, contre 1,46 en juin.



Le 'NFP' publié à 14H30 avait également reçu un bon accueil car plutôt conforme aux attentes (amorce de modération sur le marché du travail).

L'économie US a généré +315.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier (+308.000 emplois dans le secteur privé).

Le chiffre de juillet n'a pratiquement pas été révisé (à 526.000 contre 528.000 annoncé initialement) mais celui de juin a été minoré de -105.000, à 293.000.

Le chiffre du mois d'août est largement conforme aux attentes qui s'inscrivaient majoritairement dans une fourchette 300.000/320.000.



La surprise provient du taux de chômage qui est remonté à 3,7%. Le taux de population active reste à 62,4% (idem mars 2020 avant l'envol du chômage), les salaires horaires progressent modérément de +0,3%.



'L'histoire des cycles économiques suggère que pour faire baisser l'inflation, il faut en passer par des destructions d'emploi et une remontée significative du chômage', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



'A ce jour, même si la Fed a déjà relevé ses taux directeurs de 225 points de base, rien de tel ne s'est produit', souligne la banque privée.

Et le NFP d'août n'annonce pas de renversement radical de la dynamique économique US.