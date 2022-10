Taux: nette détente avec espoirs BCE/FED, baisse cout du gaz information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 19:20

(CercleFinance.com) - Après 12 semaines de repli consécutifs, les marchés obligataires entament un rebond dont les prochains jours ou les prochaines semaines nous diront s'il s'agit ou non d'un 'bear market rally'.



La spectaculaire détente des taux depuis jeudi dernier s'inspire de l'espoir que les banques centrales (et la BCE cette semaine) vont adoucir leur rhétorique anti-inflation et pro-récession.

Cela n'a rien de factuel, c'est presque de la pensée magique... mais des acheteurs reprennent la main alors que la plupart des dettes souveraines de part et d'autre de l'Atlantique ont perdu 20% et plus depuis le 1er janvier (plus gigantesque destruction de valeur obligataire de tous les temps).



Le FED ne peut plus adresser le moindre message public aux marchés depuis lundi (période de 'black out' en amont du prochain FOMC des 1 et 2 novembre) mais peut être que certains 'privilégiés' ont eu accès à certains échanges en interne qui atteste d'un débat concernant un ralentissement de la cadence en décembre (simple supposition).



La détente spectaculaire des taux survenue ce mardi avait démarré bien avant la publication d'un piètre indice de la confiance du consommateur américain : elle s'est nettement dégradée au mois d'octobre selon l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a reculé de plus de 5Pts à 102,5 lors du mois en cours, contre 107,8 en septembre, alors que les économistes prévoyaient un indice à 105,3 après les 108 initialement annoncés pour le mois dernier.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 138,9, contre 150,2 le mois passé, tandis que celui de leurs anticipations a reculé à 78,1 après 79,5 en septembre.



Le rendement des Treasuries à dix ans se détend sensiblement de -13Pts vers 4,098% après les pics atteints la semaine passée 25Pts plus haut (entre temps, les paris sur une hausse de 50Pts mi-décembre au lieu de +75Pts se sont renforcés).



Les taux se détendent tout aussi fortement en Europe (-17Pts sur nos OAT à 2,708% contre 3% et plus jeudi et vendredi dernier) depuis la publication, hier matin, de piètres indices d'activité PMI, le 10 ans allemand refluant désormais en direction de 2,3% contre encore 2,4% hier.

Les Bunds affichent d'ailleurs -17Pts à 2,175% et le BTP italiens -23Pts à 4,365% : ces 2 pays sont très dépendants des prix de l'énergie car fortement industrialisés et le prix 'spot' du gaz à Rotterdam vient de tomber en... territoire négatif !

La bonne nouvelle, c'est que le 'spread' BTP/Bund retombe sous les +220Pts après des prises de positions modérées économiquement, pro-européennes (il y a 200MdsE de subsides à la clé) et très Atlantiste (pro-Ukraine anti-russe).



Outre-Manche, les Gilts se détendent de -8Pts à 3,66% alors que Rishi Sunak est confirmé à son poste de 1èr Ministre (investi par le roi Charles III):mors de son premier discours, il annonce que des 'décisions très difficiles' vont être prise, afin de corriger les récentes erreurs.



Il le fera avec l'appui de Jeremy Hunt qui est confirmé à son poste de 'Chancelor' parce que partisan de l'équilibre budgétaire.

Tout cela véhicule des relents d'austérité alors que 1 million de britannique ont basculé sous le seuil de pauvreté en 9 mois, portant le total à 16 millions, soit un quart de la population



A noter que si les prix de l'énergie ont beaucoup contribué à la flambée de l'inflation, cela peut paraître incroyable... ce sont les acheteurs qui sont payés pour acheter du gaz naturel, dont le cours 'spot' est devenu négatif à Rotterdam (les producteurs sont confrontés à un problème de stockage, la plupart des pays ayant rempli au maximum leurs réserves pour l'hiver, il n'y a plus de capacité pour l'entreposer).

Mais attention, le gaz naturel n'a rien à voir avec le GNL qui demeure très cher.